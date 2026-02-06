Quantcast
Κουτσούμπας: Απ’ τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους - Real.gr
11:32, 06/02/2026
Σύνοψη από το

  • Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους».
  • Ζήτησε άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Επίσης, απαίτησε «να βγει η Ελλάδα απ’ τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».
  • Εξέφρασε διεθνιστική αλληλεγγύη στους εργάτες και λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια της Μεσογείου, με κεντρικό σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους».
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα εδώ απ’ τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα: Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα. Να βγει η Ελλάδα απ’ τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης, που στέλνει τον λαό μας στο μακελειό.

Την ίδια στιγμή, σήμερα εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους εργάτες, στους λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, με κεντρικό σύνθημα “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους”. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!».

