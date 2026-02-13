Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες εδώ και τώρα - Real.gr

Στο πλευρό των αγροτών, που δίνουν δυναμικό «παρών» στην Αθήνα, βρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από σήμερα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για μείωση του κόστους παραγωγής, για να μπορούν να ανασάνουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Να μπορεί να γίνει εμβολιασμός για την ευλογιά στα κοπάδια, και βεβαίως να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο. Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα».