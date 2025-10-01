Quantcast
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για την απόσυρση του επαίσχυντου νομοσχεδίου για τις 13 ώρες δουλειάς είναι μόνο η αρχή - Real.gr
11:33, 01/10/2025
Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, το παρών έδωσε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα,

«Καλημέρα σας και καλό μήνα.

Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια.

«Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή», πρόσθεσε ο κι. Κουτσούμπας.

