Κουτσούμπας: Λαός και νεολαία στέκονται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση - Real.gr

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - ¨Οδηγητή" στο Πάρκο Τρίτση ανέφερε τα εξής «σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών και τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων»:

«Ο αγώνας που κρατά εδώ και 2,5 χρόνια για τη δικαίωση της μνήμης των 57 παιδιών μας που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, αναδεικνύει τί ακριβώς έχουμε απέναντί μας.

Ένα ολόκληρο σύστημα που πρώτα έκανε τον σιδηρόδρομο πεδίο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος και σε βάρος της ασφάλειας και αφού οδήγησε στο έγκλημα, μετά έβαλε μπροστά όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης. Κράτος, εταιρείες, αστική δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, όλα τα γρανάζια δουλεύουν συγχρονισμένα για τον ίδιο σκοπό, για να μην αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και βέβαια για να μην αλλάξει τίποτα.

Τι άλλο να πει κανείς, όταν αρνούνται στους γονείς, όπως στον Πάνο Ρούτσι για τόσες μέρες, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα να μάθουν τι έχει γίνει με τα παιδιά τους…! Ή όταν αυτή η ανεκδιήγητη Hellenic Train, η εταιρεία που λυμαίνεται τον σιδηρόδρομο χάρη στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την “απελευθέρωσή” του, χάρη στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που τον ξεπούλησαν, έχει το θράσος να καλεί σε απολογία έναν εργαζόμενο, έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, τον Νίκο Τσακλίδη, που μάλιστα είναι και συγγενής της Αγάπης Τσακλίδη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, με την κατηγορία ότι προκάλεσε, λέει, “υπηρεσιακή ανωμαλία”! Και αυτό, αλήθεια, γιατί; Επειδή έκανε το αυτονόητο: Τήρησε τα μέτρα ασφαλείας, αρνούμενος να εκτελέσει μόνος του επικίνδυνη εργασία που προβλέπεται να γίνεται από δυο άτομα! Έλεος πια! Πού θα φτάσουν στο κυνήγι τους για το κέρδος;

Κι όμως, τα έχουν βρει σκούρα απέναντι σε έναν λαό και μια νεολαία που επιμένει να διαδηλώνει, να φωνάζει «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε την εικαστική έκθεση για την Παλαιστίνη

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε τη μεγάλη υπαίθρια εικαστική έκθεση για την Παλαιστίνη που έχει στηθεί έξω από το Στέκι Πολιτισμού στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”.

123 δημιουργοί όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Πολιτισμού του ΚΣ της ΚΝΕ και με το έργο τους έδωσαν σχήμα και μορφή στην «Γκουέρνικα του 21ου αιώνα».

Ο Δ. Κουτσούμπας περιηγήθηκε από την εικαστικό Εύα Μελά και συνομίλησε με καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση.

Ο Δ. Κουτσούμπας, συναντήθηκε, επίσης, και συνομίλησε σε πολύ θερμό κλίμα με τον πρέσβη της Παλαιστίνης Yussef Dorkhm, ο οποίος παρευρέθηκε στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”, ενώ επισκέφθηκε και την εικαστική έκθεση για την Παλαιστίνη.

Επίσης, ο Δ. Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον Κώστα Θωμαΐδη, τον Θύμιο Παπαδόπουλο, τον Διονύση Τσακνή, την Αγγελική Τουμπανάκη, την Ηρώ Σαΐα, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρία Παπαγιάννη και την Μάγδα Φύσσα.

Ο εκδότης του εκδοτικού οίκου Φουρφούρη του δώρισε το βιβλίο «Η χώρα του αύριο» της Τάνιας Σαφόναβα που κυκλοφορεί από τις συγκεκριμένες εκδόσεις και το οποίο έχει προλογίσει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ .