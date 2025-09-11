Quantcast
Κουτσούμπας από σχολείο της Θεσσαλονίκης: «Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά» - Real.gr
real player

Κουτσούμπας από σχολείο της Θεσσαλονίκης: «Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά»

11:11, 11/09/2025
Κουτσούμπας από σχολείο της Θεσσαλονίκης: «Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά»

Στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο κ. Κουτσούμπας ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα.

«Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά, πέρσι καταφέρατε να εμποδίσετε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τις συγχωνεύσεις που προωθούσε το κράτος. Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, γιατί με διάφορες μεθόδους προωθούν αυτές τις συγχωνεύσεις που είναι και αντιπαιδαγωγικά μέτρα, είναι ενάντια σ’ εσάς», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το κόμμα βρίσκεται στο πλευρό τους για να γίνουν προσλήψεις και να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου, χαρακτηρίζοντας το αντιπαιδαγωγικό μέτρο.

Τον κ. Κουτσούμπα συνόδευσαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

10:31 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

09:00 11/09
Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

09:11 11/09
ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

10:16 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved