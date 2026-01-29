Κουτσούμπας στην παρουσίαση της Εισήγησης της ΚΕ στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος - Real.gr

«Το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο, το πιο τιμητικό καθήκον για κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστρια είναι η επαναστατική ανατροπή της βαρβαρότητας της καπιταλιστικής εξουσίας, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης και δράσης του ΚΚΕ από τη μέρα της ίδρυσής του, στις 17 Νοέμβρη 1918» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας σήμερα Πέμπτη την Εισήγηση της ΚΕ στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

«Ζητούμενο συνεπώς είναι, με τις αποφάσεις μας στο 22ο Συνέδριο μας, να αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με αυτό το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των κοινωνικών συμμάχων της για το σοσιαλισμό» πρόσθεσε.

«Χρέος μας είναι να βλέπουμε τα δυναμικά στοιχεία των εξελίξεων, να μη θολώνουμε μπροστά στον προσωρινό αρνητικό συσχετισμό που, όσο δύσκολος κι αν φαντάζει, δεν είναι ακίνητος, στατικός.

Έχουμε πίστη στη νίκη της εργατικής τάξης, του λαού μας. Θα τα καταφέρουμε με όπλο τη στρατηγική που έχει χαράξει το Κόμμα μας και με τη δύναμη της Οργάνωσής μας.

Προϋπόθεση όμως γι’ αυτό είναι η ιδεολογικοπολιτική θωράκιση του Κόμματος και της ΚΝΕ» συμπλήρωσε.

«35 χρόνια μετά την αντεπανάσταση, την ανατροπή του σοσιαλισμού και την καπιταλιστική παλινόρθωση στη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα κράτη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, το ΚΚΕ παλεύει σταθερά μέσα σε αντίξοες συνθήκες διεθνούς αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Επισήμανε ότι «ο καπιταλισμός, ο αντίπαλος των λαών, όχι μόνο δεν είναι ανίκητος, αλλά συγκλονίζεται από αξεπέραστες αντιφάσεις».

Αναφερόμενος εκτενώς στις διεθνείς εξελίξεις, τον ανταγωνισμό και τις αιτίες του μεταξύ της ευρωατλαντικής συμμαχίας και της υπό διαμόρφωση ευρασιατικής, ταυτόχρονα με την ύπαρξη ανερχόμενων καπιταλιστικών κρατών, όπως η Ινδία και η Τουρκία που «κινούνται ανάμεσα στα δύο ιμπεριαλιστικά κέντρα», σημείωσε ότι «για πρώτη φορά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν Γ΄ Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο».

«Η ουσία της ευρωατλαντικής και υπό διαμόρφωση ευρασιατικής συμμαχίας είναι η οικονομική βάση των καπιταλιστικών κρατών που τις συγκροτούν, δηλαδή η κυριαρχία των μονοπωλίων και τα συμφέροντά τους. Συνεπώς, το δίλημμα «ευρωατλαντικό ή ευρασιατικό στρατόπεδο» είναι ψεύτικο, στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαών, υπονομεύει την αυτοτελή ιδεολογική-πολιτική πάλη τους για την ανατροπή του καπιταλισμού, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό» υπογράμμισε.

«Το ΚΚΕ καταδίκασε αποφασιστικά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στις αρχές Γενάρη ενάντια στη Βενεζουέλα και το λαό της. Καταγγείλαμε την άθλια, κυνική στάση της ελληνικής κυβέρνησης που, σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ και φτάνει στο σημείο να κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμα του κουρελιασμένου «διεθνούς δικαίου», στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται. Έτσι, δίνει ταυτόχρονα πάτημα στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης στην Κύπρο, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο» σημειώνει η Εισήγηση της ΚΕ και τονίζεται:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στις νέες απειλές του βορειοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού ενάντια στην Κούβα, τη Γροιλανδία, το Ιράν και άλλες χώρες. Εκφράζουμε τη βαθιά διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό και το ΚΚ Κούβας, σε όλους τους λαούς».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον «προσωρινό συμβιβασμό που αναζητείται» για την Ουκρανία, «που -ακόμα κι αν επιτευχθεί- δεν αναιρεί τη γενική τάση όξυνσης των ανταγωνισμών».

Αναφέρθηκε ακόμα στην προετοιμασία του ΝΑΤΟ «για γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη» και στην ενίσχυση «και με σχετική αυτοτέλεια της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ».

Εξέφρασε την διαχρονική στήριξη του ΚΚΕ στον παλαιστινιακό λαό, προσθέτοντας «ο αγώνας συνεχίζεται για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα, χωρίς κατοχικές δυνάμεις, εποικισμούς και εποίκους, με την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την επιστροφή των προσφύγων».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων, ακολουθώντας το δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για τα συμφέροντα και την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης, τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό-μεταφορικό κόμβο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Συνολικά, με όρους εργατικού-λαϊκού κινήματος, αξιοποιώντας την πείρα που συγκεντρώθηκε, κλιμακώνουμε την πάλη ενάντια στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στα πολεμικά μέτωπα και βάζουμε στο επίκεντρο τις αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές, για να κλείσουν τα ορμητήρια του πολέμου και να αντιταχθεί ο λαός στους νέους επικίνδυνους σχεδιασμούς που προωθεί η κυβέρνηση» τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «το ΚΚΕ στηρίζει αποφασιστικά τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που αντιτίθενται στην αντιλαϊκή πολιτική και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσα στα στρατόπεδα και στο δρόμο του αγώνα μαζί με τον υπόλοιπο λαό και τη νεολαία. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το κίνημα αλληλεγγύης στους φαντάρους που αρνούνται να υπηρετήσουν τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της αστικής τάξης» πρόσθεσε.

Στην Εισήγηση σημειώνεται ότι «η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ, όχι μόνο δεν εγγυάται την ασφάλεια του λαού, αλλά τον οδηγεί σε μεγάλες περιπέτειες, κάνει τη χώρα στόχο αντιποίνων, έχει δρομολογήσει εξελίξεις αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και της κυριαρχίας της χώρας».

Γίνεται αναφορά στις διεκδικήσεις της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας και στην αμφισβήτηση εκ μέρους της κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, καθώς και στην εξύφανση διχοτομικών σχεδίων στην Κύπρο και τονίζεται:

«Στις συνθήκες αυτές αποκτά μεγάλη σημασία η κατεύθυνση πάλης του ΚΚΕ για την ανάπτυξη της φιλίας και της κοινής πάλης του ελληνικού, του κυπριακού και του τουρκικού λαού, των λαών της περιοχής, ενάντια στις αστικές τάξεις και τα συμφέροντά τους, στην αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κρατών και κυβερνήσεων, στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

“Διακριτός, ξεχωριστός πόλος, πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, στο πλευρό του λαού”

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε την αναγκαιότητα της «επαναστατικής ανασύνταξης του κομμουνιστικού κινήματος, την οποία υπερασπίζεται το ΚΚΕ και ΚΚ με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης (ΕΚΔ) και της Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης (ΔΚΕ), ή άλλα δεκάδες ΚΚ, από διάφορες περιοχές της υδρογείου, με τα οποία συζητάμε συντροφικά».

«Οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και τη στήριξη των επενδύσεων στην πολεμική οικονομία θα μεταφραστούν σε κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα και στο εισόδημα των εργαζομένων. Αυτούς τους στόχους που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ προσυπογράφουν όλα τα κόμματα της σημερινής συστημικής αντιπολίτευσης» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Στην συνέχεια της παρουσίασης της Εισήγησης της ΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές εξελίξεις και διεργασίες, τονίζοντας «διακριτός, ξεχωριστός πόλος, πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, στην αντίπερα όχθη, στο πλευρό του λαού και των αγώνων του, βρίσκεται σταθερά μόνο το ΚΚΕ. Η συμπόρευση μαζί του παντού, μέσα στο κίνημα, σε βουλευτικές και άλλες εκλογικές διαδικασίες, αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να ανοίξει ένας άλλος διαφορετικός δρόμος υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων.

Στην Εισήγηση της ΚΕ σημειώνεται η πρόοδος της συνολικής παρέμβασης και δράσης του ΚΚΕ από το 21ο στο 22ο Συνέδριο, αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, από το 19ο Συνέδριο.

Κατά την παρουσίαση ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε σε ζητήματα κομματικής οικοδόμησης, ιδεολογικής-μορφωτικής δουλειάς και ολόπλευρης στήριξης της ΚΝΕ που επισημαίνει η Εισήγηση, περιλαμβάνοντας ακόμα εκτενείς αναφορές από την παρέμβαση του ΚΚΕ στα κινήματα και τα καθήκοντα που απορρέουν για το κόμμα από τις εξελίξεις.

«Στις θύελλες που έρχονται, σε έναν κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας» τόνισε, μεταξύ άλλων, καταλήγοντας, στην παρουσίαση της Εισήγησης της ΚΕ στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ