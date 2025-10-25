Κουτσούμπας: Τιμάμε τους αθάνατους ήρωες των φυλακών της Κέρκυρας που εκτελέστηκαν στο Λαζαρέτο - Real.gr

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στη βράβευση των νικητών στον 1ο Αγώνα Δρόμου 5 χλμ «Ακτίνα Θ’ – Λαζαρέτο: Η διαδρομή των Αθανάτων» που διοργανώνει το Τομεακό Συμβούλιο Κέρκυρας της ΚΝΕ, όπου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τιμάμε τους αθάνατους ήρωες που περπάτησαν από την Ακτίνα Θ’ των φυλακών της Κέρκυρας μέχρι την προβλήτα, εδώ, για να τους επιβιβάσουν στο καΐκι που τους οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσης, στον τόπο του μαρτυρίου πάνω στο Λαζαρέτο. Εκατοντάδες νέοι και νέες, σήμερα, έτρεξαν αυτά τα 5χλμ στη μνήμη αυτών των ηρώων. Θα τους θυμόμαστε πάντα.

Αύριο εγκαινιάζουμε, αποκαλύπτουμε το μνημείο που έχει στηθεί προς τιμήν τους στο Λαζαρέτο. Εμβληματικό μνημείο, υπόσχεσή μας εδώ και χρόνια που γίνεται πραγματικότητα αύριο. Και, βεβαίως, θα είναι τόπος επίσκεψης εκατοντάδων χιλιάδων σημερινών νέων της πατρίδας μας αλλά και των μελλοντικών γενεών. Για να μην ξεχνάμε ποτέ».