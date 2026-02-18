Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρίσκονται στο πλευρό του ηρωικού αγωνιστή λαού της Κούβας - BINTEO - Real.gr

Quantcast
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρίσκονται στο πλευρό του ηρωικού αγωνιστή λαού της Κούβας – BINTEO

12:50, 18/02/2026
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με τον πρέσβη της Κούβας, Aramis Fuente Hernandez στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ και βουλευτής και ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ.

Στη συνάντηση ο πρέσβης της Κούβας ενημέρωσε «για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κούβα, την κλιμάκωση των μέτρων αποκλεισμού του νησιού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ με τη στέρηση των αναγκαίων καυσίμων και τις βαριές συνέπειες που προκαλούν στη χώρα και το λαό της». Ο πρέσβης της Κούβας ανέφερε ότι «υπάρχει συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών, ότι η Κούβα αντέχει, δεν υποχωρεί και δεν παραδίδεται, ο πατριωτισμός του λαού ενισχύεται».

Ο Δ. Κουτσούμπας αμέσως μετά τη συνάντηση έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με αφορμή τη συνάντησή μας με τον πρέσβη της Κούβας στην Αθήνα, θα θέλαμε να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας, που αγωνίζεται σθεναρά μέσα σε δύσκολες συνθήκες ενάντια στο αμερικάνικο εμπάργκο, στο εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοί τους για δεκαετίες στην Κούβα και ιδιαίτερα τώρα με τις νέες απειλές του Τραμπ ενάντια στην ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κούβας, με απειλές για άμεση επέμβαση.

Βρισκόμαστε στο πλευρό τους! Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στην αμερικάνικη πρεσβεία, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στον Κουβανικό λαό. Την ίδια στιγμή θα ήθελα να απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους φορείς, τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γυναικείες οργανώσεις, άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος να βρεθούν στους δρόμους του αγώνα, στο πλευρό αυτού του ηρωικού αγωνιστή λαού».

 

