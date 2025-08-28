Κουτσούμπας: Το ν/σ για το νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού - Real.gr

Το λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, όπως φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, «απόδειξη τόσο το σημερινό νομοσχέδιο, όσο και αυτά που έρχονται, αλλά και αυτά που ψηφίστηκαν πριν κλείσει η Βουλή για τον Αύγουστο», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων.

Ανέφερε ότι το κυβερνητικό πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνει, πέραν του νέου πειθαρχικού δικαίου, και εντατικοποίηση της εργασίας με 13 ώρες εργασία, με απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας και «νέα ”δωράκια” για το μεγάλο κεφάλαιο με αρκετές φοροαπαλλαγές». Τόνισε πως «ό,τι παρουσιάσει η κυβέρνηση ως δήθεν ”παροχή” προς τον λαό, θα είναι απλά κάποια περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας την οποία στηρίξατε πολλαπλά όλα αυτά τα χρόνια», ένα μικρό κλάσμα μόνο -είπε- «από αυτά που του έχετε ήδη πάρει». Σχολίασε ότι είναι «θράσος» να μιλά η κυβέρνηση για παροχές, προσθέτοντας ότι «για κανονική και απροκάλυπτη κλοπή πρόκειται και όχι για παροχή».

Εν συνεχεία ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «την ώρα που λέτε ότι στηρίζετε τον αμυνόμενο στην Ουκρανία, που μόνο αμυνόμενο δεν είναι εκεί το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το καθεστώς Ζελένσκι, όπως, άλλωστε, δεν είναι αμυνόμενη ούτε η Ρωσία, ταυτόχρονα στηρίζετε τον επίσης απροκάλυπτα επιτιθέμενο, τον κατακτητή δηλαδή, αυτόν που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, που σκοτώνει και με βόμβες και με λιμό, που βομβαρδίζει νοσοκομεία και σκοτώνει δημοσιογράφους, που προωθεί παράνομους εποικισμούς στη δυτική Όχθη». «Μιλάω φυσικά για τον στρατηγικό σας σύμμαχο το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και τον κολλητό σας εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου», είπε. Υποστήριξε ο ελληνικός λαός απαιτεί να υλοποιηθεί εδώ και τώρα η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ. Ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε, επίσης, ότι περιμένει από τον κ. Ανδρουλάκη να εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ «για ποιον λόγο ανοίγετε σήμερα θέμα ”επικαιροποίησης” της συγκεκριμένης απόφασης και μάλιστα με μια επιστολή που αποτελεί ”βούτυρο στο ψωμί” της κυβέρνησης της ΝΔ, αφού αναπαράγει τον προκλητικό ισχυρισμό περί ”δικαιώματος του Ισραήλ -του κατακτητή δηλαδή για πολλά χρόνια εκεί- στην αυτοάμυνα”, εξισώνοντας έτσι το θύτη με το θύμα». «Το ξεκαθαρίζουμε άλλη μια φορά: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε για ”επικαιροποίηση”, ούτε για ”επιβεβαίωση” της απόφασης, η οποία είναι σαφέστατη και ισχύει στο ακέραιο», υπογράμμισε.

Περνώντας στο νομοσχέδιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται κάποιες ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα και για τα οποία το ισχύον πλαίσιο ήδη προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές, ακόμη και απόλυση, «για να ρίξει μόνο στάχτη στα μάτια». Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει στο στόχαστρο αυτούς που πραγματικά παρανομούν, ούτε και θέλει να επιβραβεύσει τους ευσυνείδητους εργαζόμενους, «αλλά στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν, σε όσους αντιστέκονται στο άδικο». «Διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου και βαφτίζετε ”πειθαρχικά παραπτώματα”, ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, την πολιτική, τη συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξομοιώνονται με εγκληματικές πράξεις, για να μπορούν εν συνεχεία να τις καταστείλουν. «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πετάτε έξω τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια», τόνισε. Επιπλέον είπε ότι θεσπίζεται ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η αποχή «από τη δήθεν ”αξιολόγηση”», «δηλαδή, η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία βαφτίζεται ”παράβαση καθήκοντος”». Υποστήριξε ότι η «στοχοθεσία» που επιβάλλει η κυβέρνηση, της δικής της αξιολόγησης, «δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε αυτές να μπορούν να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού», αλλά «μετατρέπει κάθε υπηρεσία σε ”επιχείρηση”, με δείκτες παραγωγικότητας και οικονομικής απόδοσης, στοχοποιώντας, μάλιστα, δυσανάλογα τον υπάλληλο…».

Ακόμη τόνισε ότι στο νέο πειθαρχικό διατηρούνται παραπτώματα που με την αοριστία τους «είναι ”πλαστελίνη” για να μπορείτε να τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί όχι μόνο όποιον αντιστέκεται, αλλά όσους αποκαλύπτουν τις ελλείψεις του Δημοσίου από την πολιτική σας, ή τις λοβιτούρες σας ή τις απατεωνιές που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά του ελληνικού λαού». «Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διώχθηκε επειδή αποκάλυψε παρανομίες και σκάνδαλα στη διαχείριση κονδυλίων;», σχολίασε, τονίζοντας πως «αντί να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, διώκεται εκείνη που τόλμησε να μιλήσει».

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι με τη δυνατότητα για «αυθαίρετες απολύσεις» η κυβέρνηση φέρνει την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα. Κατηγόρησε επίσης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα σ’ αυτό το πειθαρχικό καθεστώς.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται νέες «ποινές-καρμανιόλα», όπως πρόστιμα «που φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ» και μίλησε για «εργαλεία ωμής τρομοκρατίας». Ακόμη είπε ότι παύει το τεκμήριο της αθωότητας αφού υπάλληλος θα τίθεται σε αργία με μια διοικητική πράξη, χωρίς να ζητείται καν η γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ καταργείται και το δικαίωμα ένστασης στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Χαρακτήρισε απαράδεκτο θεσμό την «πειθαρχική συνδιαλλαγή»

Ο γγ του ΚΚΕ τόνισε ότι αυτά δεν είναι «εξορθολογισμός» ούτε «μέτρα κατά της διαφθοράς», αλλά «ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που δεν στοχεύει στους πραγματικά παράνομους, αλλά σε κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι», ενώ σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «με το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής των πιο σκοτεινών πρακτικών αυτού του κράτους».

Καταληκτικά ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι «γελασμένη» αν πιστεύει «ότι με τέτοιες ρυθμίσεις θα σταματήσετε την πάλη των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, την αποκάλυψη της αντιλαϊκής πολιτικής σας, τον αγώνα για την ανατροπή της». Προσέθεσε ότι αν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο «θα σπάσετε τα μούτρα σας, γιατί η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει. Θα βρείτε απέναντί σας τους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο τον ελληνικό λαό, που δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι….».