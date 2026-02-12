Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο που έγραψαν κυβέρνηση, εργοδότες και ο Παναγόπουλος έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα ζωντανά σωματεία τους - Real.gr

Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για τις ΣΣΕ ζήτησε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, τονίζοντας ότι «έπρεπε να αποσυρθεί αν όχι για την αντεργατικότητά του, τουλάχιστον για τον εξής πολύ απλό λόγο: γιατί "κάθε λέξη του" είναι γραμμένη από την υπουργό και την κυβέρνηση αλλά και από τους εργοδοτικούς φορείς και από τον ελεγχόμενο πλέον επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον κ. Παναγόπουλο».

«Είναι δυνατόν αυτή η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας;», σημείωσε απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση και πρόσθεσε: «Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ηγεσία, δεν εκπροσωπούν κανέναν εργαζόμενο. Δεν ξέρουν καν πού πέφτουν οι χώροι δουλειάς. Είναι υπονομευτές των αγώνων τους, είναι νόθοι και ξεπουλημένοι, άνθρωποι της εργοδοσίας».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «αυτά που βγαίνουν τώρα στη φόρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου ενός ολόκληρου συστήματος και μηχανισμού εξαγοράς συνειδήσεων, προώθησης του “κοινωνικού εταιρισμού”, υπονόμευσης του διεκδικητικού αγώνα».

Υπενθύμισε ότι εδώ και χρόνια οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα «έχουν καταγγείλει αυτά τα φαινόμενα, το πάρτι εκατομμυρίων που γινόταν στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ από το 2013, όταν και παραιτήθηκαν από το ΔΣ ενώ έχουν δώσει μάχες στα συνέδρια Ομοσπονδιών και της ΓΣΕΕ ενάντια στη νοθεία».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι με το νομοσχέδιο «δεν επανέρχεται ο καθορισμός των ΣΣΕ από τη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά θα εξακολουθεί να καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, με γνώμονα τις ανάγκες και την κερδοφορία του κεφαλαίου και με την αξιοποίηση του γνωστού πειραγμένου αλγόριθμου».

«Παρότι πολλές κυβερνήσεις κομπάζουν ότι μας έβγαλαν από τα μνημόνια, καμία όμως, δεν επαναθεσμοθέτησε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως πάρα πολλές φορές πρότεινε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ» επισήμανε και πρόσθεσε: «Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα και με τους συνταξιούχους. Τα μνημόνια υποτίθεται ότι τελείωσαν, όμως οι μνημονιακές διατάξεις που κατάργησαν τον 13ο και 14ο μισθό, όπως και τη 13η και 14η σύνταξη βρίσκονται ακόμα σε πλήρη ισχύ».

Τόνισε, επίσης, ότι «μια πολύ ουσιαστική πτυχή του ζητήματος των Συλλογικών Συμβάσεων, σχετίζεται και με την ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση, που όλες οι κυβερνήσεις την υπονόμευσαν μεθοδικά όλα τα τελευταία χρόνια», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «επιπρόσθετα, η υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία με διαδοχικά νομοθετήματα των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, επιδρά αρνητικά και στη δυνατότητα σύναψης ΣΣΕ. Γιατί στην πραγματικότητα, η απεργία αποτελεί “το πιο πειστικό επιχείρημα” που έχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την πιο ουσιαστική μορφή άσκησης πίεσης προς την εργοδοσία».

Αναλύοντας, λεπτομερώς, τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «αυτό το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως λέτε. Αντίθετα, μονιμοποιεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο υπονόμευσής τους, που διαμόρφωσαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύθηκε στη συνέχεια από την παρούσα κυβέρνηση».

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του στάθηκε, επίσης, στη ρύθμιση του νομοσχεδίου με την οποία «θεσμοθετείται η εξαίρεση από το όριο του 40% προκειμένου να κηρυχθεί μια κλαδική σύμβαση υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που την υπογράφει ή τη συνυπογράφει η ΓΣΕΕ» και ανέφερε στη συνέχεια:

«Κάνετε ένα ακόμα δωράκι στη συνδικαλιστική αυτή μαφία που βρίσκεται στην ηγεσία της. Προσέξτε τι έκτρωμα νομοθετείτε: απ’ τη μία, η ΓΣΕΕ απεμπολεί το βασικό δικαίωμά της, να υπογράφει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κι εσείς, ως αντάλλαγμα, τους δίνετε τις κλαδικές συμβάσεις.

Αυτές, όμως, κανονικά, είναι αρμοδιότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Ομοσπονδιών, οι οποίες τώρα, καθίστανται ακόμα περισσότερο όμηροι των εργοδοτικών ενώσεων και της κυβερνητικής ΓΣΕΕ.

Αυτή η ομηρία, έρχεται να προστεθεί στην οικονομική ομηρία που έχετε νομοθετήσει από το 2022, με τη σύσταση του αμαρτωλού, όπως αποδεικνύεται, Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον οποίο τοποθετήσατε επίσης πρόεδρο τον εργατοπατέρα Παναγόπουλο.

Συγκροτείται μια νέα “Τρόικα”, από την κυβέρνηση, τους εργοδότες και την ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ, με σκοπό να χτυπήσει τα εργατικά συνδικάτα με τα νέα εργαλεία που θα έχει στα χέρια της».

«Σε όλα τα παραπάνω έχετε, για μια ακόμη φορά, την πολύτιμη βοήθεια της βολικής σε εσάς αντιπολίτευσης, κυρίως από τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας που ψήφισαν τελικά μαζί αυτή τη συμφωνία στη ΓΣΕΕ».

«Το πρόβλημα με την πολιτική της ΝΔ δεν είναι ότι “καθυστερεί”, αλλά ότι κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα για να θωρακίζει την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων. Η όποια καθυστέρηση υπάρχει προς όφελος των εργαζομένων, οι αντιλαϊκοί νόμοι, δηλαδή, που έχουν μείνει στα χαρτιά, είναι επίτευγμα των ίδιων των αγώνων τους.

Εμείς δεν βλέπουμε “μικρά θετικά βήματα” στο νομοσχέδιο, βλέπουμε μεγάλα βήματα προς την επιδείνωση της κατάστασης για τους εργαζομένους, υπέρ της εργοδοσίας.

Τα συγχαρητήρια της Κομισιόν, για τα οποία επιχαίρει η κ. υπουργός, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τεκμήριο της αντεργατικότητας του νομοσχεδίου. Είναι απόδειξη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει ρόλο “λαγού” στις αντεργατικές ανατροπές σε όλη την ΕΕ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Επισήμανε ότι «το νομοσχέδιο έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα πραγματικά, τα ζωντανά σωματεία τους» και πρόσθεσε: «Η πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν θα χαριστεί από κανέναν στους εργαζόμενους. Απαιτεί σκληρή πάλη, μαζικούς, οργανωμένους αγώνες και όχι “κοινωνικούς διαλόγους”, στους οποίους η εργοδοσία διαπραγματεύεται ουσιαστικά με τον εαυτό της. Απαιτεί, επίσης, να ολοκληρωθούν τα πολλά θετικά βήματα αλλαγής του συσχετισμού που καταγράφονται στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα».

Τόνισε την ανάγκη «οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους. Να αποκρούσουν κάθε προσπάθεια μεγαλύτερης παρέμβασης του κράτους στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που θα αξιοποιήσει ως πρόσχημα και τα σκάνδαλα των Παναγόπουλων».

Καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας είπε πως «η γενική απεργία στις 28 Φλεβάρη, στα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμα σημαντικό σταθμό. Να ακουστεί ξανά δυνατά σε όλη τη χώρα το σύνθημα “Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” που επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο καθημερινά. Αυτή την αλήθεια τη λέει μόνο το ΚΚΕ στον λαό. Όλο και περισσότεροι πλέον συνειδητοποιούν πως την πραγματική δύναμη την έχουν οι εργαζόμενοι, που με τη δουλειά τους παράγουν τα πάντα. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο Κεραμέως – Παναγόπουλου και ΣΙΑ – μεγάλης εργοδοσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ