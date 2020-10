Κουτσούμπας: Ανατροπή της πολιτικής που μετατρέπει το λαό σε ενοικιαστή στο σπίτι του

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην σημερινή του ομιλία στη Βουλή τόνισε ότι με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα, η κυβέρνηση «προστατεύει τα κεφάλαια των τραπεζών υποχρεώνοντας τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να καταβάλλουν το μέγιστο δυνατό από τα πενιχρά τους εισοδήματα προκειμένου να εισπράξουν οι τράπεζες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναφερόμενος, διεξοδικά, σε διατάξεις του νομοσχεδίου, επισήμανε ότι «ο μισθωτός μετατρέπεται στην πράξη σε δούλο της τράπεζας», ενώ και «η πρώτη κατοικία εκποιείται και οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε νοικάρηδες στα σπίτια τους για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες».

Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο κατατίθεται «σε μια περίοδο που οι τράπεζες χρειάζονται την αποφυγή νέων κόκκινων δανείων για να καρπωθούν τα διάφορα πακέτα της ΕΚΤ».

Όπως ανέφερε, «οι αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων προχωρούν με ταχύτητα αφού το τραπεζικό κεφάλαιο, οπλισμένο με τη νέα νομοθεσία, θα βγάλει στο σφυρί όλα τα αξιόλογα ακίνητα λαϊκών ανθρώπων, θα τα συγκεντρώσει και θα επιταχύνει τις σχετικές επενδύσεις», προσθέτοντας ότι «δεν είναι καθόλου άσχετες οι ρυθμίσεις αυτές με τον περιβόητο "μεγάλο περίπατο" της Αθήνας».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το πλαίσιο της κυβέρνησης της ΝΔ «ολοκληρώνει το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων το οποίο ξετυλίγεται εδώ και μια δεκαετία: Από το νόμο Κατσέλη μέχρι το σημερινό νομοσχέδιο, αποτελεί για την ίδια αντιδραστική κατεύθυνση αντιμετώπισης στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, της μεταφοράς τους στις πλάτες των εργαζόμενων, των επαγγελματιών».

Σημείωσε, ακόμα, ότι η λεγόμενη «κουλτούρα πληρωμών» και «η υποχρέωση του λαού να πληρώσει το μέγιστο δυνατό» ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, με την ΝΔ σήμερα να φέρνει «και την τριετή εργασία υπέρ της τράπεζας» προσθέτοντας ότι η ΝΔ «πάει παραπέρα» και το πλαίσιο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που είναι πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δίνει την «χαριστική βολή» και «στην πατέντα για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που είναι και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Ανέφερε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού «δεν δανείστηκε για να κάνει επενδύσεις σε μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια, αλλά για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι της και να ικανοποιήσει επιτακτικές ανάγκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν αλλιώς» και πρόσθεσε ότι οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι οι μεγαλομέτοχοι, οι εφοπλιστές, οι ιδιοκτήτες μεγάλων Ανώνυμων Εταιρειών που επιδοτούνται πολλαπλώς, κρύβονται πίσω από εταιρικά σχήματα και δεν πληρώνουν ποτέ, ενώ οι κυβερνήσεις ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να τους κυνηγήσουν.

Όπως τόνισε «η καπιταλιστική κρίση και η πολιτική διαχείρισης υπέρ των ομίλων τσάκισε μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες και οδήγησε στα περιβόητα κόκκινα δάνεια».

Είπε ότι η κυβέρνηση «καταδικάζει στην ίδια ομηρία με τους μισθωτούς και συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Υπογράμμισε ότι το πρόβλημα των ελεύθερων επαγγελματιών «ήταν και είναι οι πολιτικές που διογκώνουν αυτά τα χρέη, ειδικά σε συνθήκες κρίσης και με δεδομένη την κυριαρχία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην πολυαγαπημένη σας ελεύθερη αγορά».

Πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να περιορίσει τα καθημερινά βάσανα των επαγγελματιών θα υιοθετούσε τα αιτήματα των μαζικών φορέων τους και τις προτάσεις που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή.

«Η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων "βγάζει μάτι" στον Πτωχευτικό σας Κώδικα, όπου ανάμεσα στα άλλα προκλητικά προβλέπει ότι σε περίπτωση πτώχευσης επιχείρησης, αυτοδίκαια λύνονται οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Δηλαδή, αυτόματα απολύονται μαζικά και πετιούνται στο δρόμο και μάλιστα χωρίς αποζημίωση. Η διάταξη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα διάφορα κομπρεμί τους με επιχειρήσεις "καθαρές" από εργαζόμενους και δικαιώματα» ανέφερε στη συνέχεια, ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «η διάταξη αυτή στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα, είναι η συνέχεια των νόμων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποιώντας τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου, φρόντισε να υποβαθμιστούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης να προηγηθούν αυτές των τραπεζών, με τους εργαζόμενους να μένουν χωρίς καμία προστασία».

«Η τροπολογία που κατέθεσε, χτες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δίνει μια ανάσα στους εργαζόμενους, προβλέπει το αυτονόητο ότι θα πρέπει να προηγούνται οι εργατικές απαιτήσεις σε περίπτωση πτώχευσης ή πλειστηριασμού επιχείρησης» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο «για πρώτη φορά εισάγεται η λεγόμενη ιδιωτική πτώχευση των φυσικών προσώπων χωρίς εμπορική ιδιότητα», διάταξη με την οποία εξισώνονται «μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι με επιχειρήσεις και εμπόρους» και τελικά «αναγορεύει το αμερικανικό "how much do you worth", το "πόσο αξίζεις" δηλαδή, ως κριτήριο του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού νοικοκυριού, του κάθε λαϊκού ανθρώπου».

«Όταν η Τράπεζα και ο άνεργος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αυτό αποτελεί κραυγαλέα ανισότητα, κραυγαλέα αδικία. Η τυπική ισότητα των δικών σας αστικών νόμων συσκοτίζει την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο σήμερα οδηγεί σε συνεχή αντιδραστικοποίηση συνολικά του δικαίου και της δικαιοσύνης καταργώντας κάθε είδους προστατευτικό πλαίσιο που έχει απομείνει υπέρ των εργαζομένων και των "αδύναμων", όπως λέτε, "πολιτών"» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν γνώσει του κοροϊδεύει όταν υπόσχεται «έναν μαγικό τρόπο με τον οποίο θα κερδίζουν και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η καπιταλιστική ανάπτυξη και οι τράπεζες» καθώς, όπως εξήγησε, «η κρίση οδήγησε σε απαξίωση του κεφαλαίου και πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Και αυτός είναι ο λαός. Αλλά και για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη για όσους την περιμένουν σύντομα, σημαίνει πως το βάρος θα πέσει ξανά πάνω στις πλάτες των εργαζόμενων».

Είπε ότι η πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων «η οποία για να υπηρετήσει τα κέρδη των τραπεζών και των επενδυτών και μέσα απ' τα κόκκινα δάνεια μετατρέπει το λαό σε ενοικιαστή στο σπίτι του, τον αναγκάζει να ξεπουλήσει την περιουσία του στους επενδυτές και τον αναγκάζει να δουλεύει για τρία χρόνια υπέρ των τραπεζών, έχει ονοματεπώνυμο και ονομάζεται καπιταλισμός».

«Δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει και ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που θα απαλλάξει την κοινωνία απ' την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την εξουσία του κεφαλαίου, δεν έχει οικονομικές κρίσεις, πολέμους, δεν ξεσπιτώνει ανθρώπους για να πληρώσουν χρέη και να φτιαχτούν ξενοδοχεία. Υπάρχει η διέξοδος του σοσιαλισμού» υπογράμμισε.

Είπε ότι το ΚΚΕ καλεί το λαό να βγάλει συμπεράσματα και να δει πως «μοναδική ρεαλιστική λύση για να καλύψει τις ανάγκες του είναι να παλέψει, να συγκρουστεί με την αστική πολιτική σε όλες τις εκδοχές της».

«Αυτόν τον δρόμο οργάνωσης της πάλης υπηρετεί και το πλαίσιο με τα αιτήματα άμεσης ανακούφισης του λαού και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και με τη μορφή σχεδίων νόμου, που τα έχουν απορρίψει τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να πατήσουν την πεπονόφλουδα της δήθεν δεύτερης ευκαιρίας, αλλά πρέπει να καταδικάσουν με κάθε τρόπο το παρόν νομοσχέδιο και τη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Να πάρουν τη θέση τους σε έναν αγώνα που θα ενισχύει τη συμμαχία, την ενότητά τους για την ανατροπή αυτών των αντιδραστικών πολιτικών» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.