Κρατάει την έδρα ο Δρίτσας και πάει στη Νέα Αριστερά - Real.gr

Νέα αλλαγή στους αριθμητικούς συσχετισμούς στη Βουλή προκαλεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’Πειραιώς και Νήσων Θοδωρής Δρίτσας αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής εντός των επομένων ημερών και την ίδια ώρα θα ανεξαρτητοποιηθεί καθώς βρίσκεται πλέον εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας – Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews

Πιθανότατα θα ενταχθεί άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία θα αριθμεί 12 βουλευτές έναν περισσότερο από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του σεναρίου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με 25 βουλευτές.