Κυβέρνηση: Στο μέγιστο δυνατό βαθμό η φύλαξη των συνόρων - Τουρκικά ΜΜΕ: Προς Ελλάδα και Βουλγαρία εκατοντάδες μετανάστες

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP

Εκατοντάδες μετανάστες έχουν ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Τουρκία και κατευθύνονται προς τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αφού ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Άγκυρα πλέον δεν θα σταματά τους πρόσφυγες που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Movement from Turkey to Greece continues following the announcement that immigrants will not prevented if they wish to go to Europe.

Here is an arial shot of immigrants who are on the move to Greece.pic.twitter.com/jEYLxqQByS