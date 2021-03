Κυβερνητικές πηγές: Τριάντα λεπτά συνομίλησαν Μητσοτάκης και Μπάιντεν σε πολύ καλό κλίμα

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει έρθει ακόμη σε επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Εντογάν.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία των δύο ανδρών μετά την ανάληψη καθηκόντων του Τζο Μπάιντεν ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι ανησυχεί για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας και για τους στενότερους δεσμούς της Άγκυρας με τη Ρωσία, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους της ΕΕ, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα για τις αγορές της Τουρκίας.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.

By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ