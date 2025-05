Κυρ. Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ρουμανίας Νίκοσουρ Νταν - Real.gr

Τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ρουμανίας, Νίκοσουρ Νταν, συνεχάρη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε, δε, ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία με στόχο την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

Warm congratulations to @NicusorDanRO on winning the Romanian presidential elections. I look forward to working with you to further strengthen the ties between Greece and Romania for the prosperity and stability of our region.

