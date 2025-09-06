Κυρ. Βελόπουλος: Δεδομένη η κατάρρευση του Μητσοτάκη όσα και να υπόσχεται για αυξήσεις - Real.gr

«Ο Κ. Μητσοτάκης αφού έδωσε ‘αυξήσεις’ στα δήθεν ‘ουρανοκατέβατα’ κέρδη τον κερδοσκόπων και των καρτέλ, αδειάζοντας την τσέπη των Ελλήνων, τώρα ισχυρίζεται ότι θα δώσει αυξήσεις στους ήδη πεινασμένους Έλληνες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος εν όψει της αποψινής ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Όλα αυτά φυσικά τα κάνει για να αυξήσει τα ποσοστά του που κατρακυλούν στο ναδίρ. Όσα και να υπόσχεται, όσα και να λέει, όσο και να δεσμεύεται για ‘αυξήσεις’, αύξηση στα ποσοστά του δεν πρόκειται να δει. Η κατάρρευση του, είναι δεδομένη».