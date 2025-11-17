Κυρ. Βελόπουλος: Δεν είναι δυνατόν να κάνει παρέμβαση ο ΠτΔ για να επηρεάσει τις επόμενες εκλογές - Real.gr

«Ο κ. Τασούλας συμπεριφέρεται, όπως και κατ’ επανάληψιν συμπεριφερόταν στην Βουλή, ως πρόεδρος της Βουλής της ΝΔ. Δεν είναι δυνατόν να κάνει παρέμβαση, για να επηρεάσει τις επόμενες εκλογές και το αποτέλεσμά τους, μιλώντας για πολιτικό αδιέξοδο και ακυβερνησία», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέροντας ότι «η παρέμβαση Τασούλα είναι παρέμβαση του συστήματος που τρέμει από την ανατροπή που έρχεται».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «είναι πρωτόγνωρο να μην γνωρίζει ο κ. Τασούλας ποιος είναι ο ρόλος του και ποια είναι η δουλειά του. Ο ρόλος του είναι ενωτικός και όχι διχαστικός και παρεμβατικός υπέρ της ΝΔ ή του συστήματος. Εάν δεν το ξέρει, να παραιτηθεί».