Κυρ. Βελόπουλος: Επιτροπή εξεταστική για το θέαμα και όχι επιτροπή για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Από την πρώτη στιγμή λέγαμε για τον “Φραπέ”, ότι έτσι όπως γίνεται η επιτροπή -πέρα από τον διασυρμό από τον κάθε φραπέ και την ομερτά (σιωπή δίκην μαφίας)- είναι επιτροπή του σόου, επιτροπή των καναλιών, επιτροπή για το θέαμα, όχι επιτροπή για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο πρώτοι εμείς αποκαλύψαμε από το 2020», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε: «Κάποιοι μέσω του “φραπέ” επιχειρούν τη συγκάλυψη και άλλοι την… κάλυψη για το σόου από τα τηλεοπτικά κανάλια, για ψηφοθηρικούς λόγους. Εμείς διαφέρουμε, διότι όταν αποκαλύψαμε το σκάνδαλο κανένας δεν μιλούσε, ενώ σήμερα είναι όλοι λαλίστατοι λόγω καμερών. Ο κάθε κλέφτης και απατεώνας θα μπει στη φυλακή μόνο με την Ελληνική Λύση».