Κυρ. Βελόπουλος: Η δικαίωση Ρούτσι είναι η αρχή, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κατά το νόμο εξετάσεις - Real.gr

«Η δικαίωση Ρούτσι δεν είναι η οριστική λύτρωση των 57 χαμένων ψυχών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Είναι η αρχή, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κατά το νόμο εξετάσεις», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος και συμπλήρωσε: «Και όταν λέμε κατά το νόμο, εννοούμε όλες οι βιοχημικές εξετάσεις, ακόμη και στα οστά, παρουσία των συγγενών, πραγματογνωμόνων και ανεξάρτητων φορέων του εξωτερικού. Έτσι μόνον θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα μπουν στην φυλακή όλοι όσοι εγκλημάτησαν και κυρίως όσοι συγκάλυψαν το έγκλημα των Τεμπών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ