Κυρ. Βελόπουλος: Η ΝΔ ανέχεται την παρουσία των Τούρκων ψαράδων στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά - Real.gr

«Οι Τούρκοι προκαλούν συνεχώς», δήλωσε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης.

«Εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε ότι η ΝΔ ανέχεται την παρουσία των Τούρκων ψαράδων στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά, με συνέπεια να σκοτώνεται η ελληνική αλιεία. Αλλά ο πρωθυπουργός επιμένει στο καλό κλίμα στο Αιγαίο, με τον φίλο του Ερντογάν, ενώ οι Τούρκοι προκαλούν συνεχώς», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «έτσι, φτάσαμε στο σημείο με τον ενδοτισμό της κυβερνήσεως τα τουρκικά ψαροκάϊκα να κουβαλούν και να πυροβολούν και να ψαρεύουν μέσα στα ελληνικά νησιά» επισημαίνοντας ότι «η Ελληνική Λύση έχει μία πρόταση: Βυθίστε τώρα κάθε τουρκικό ψαροκάϊκο που μπαίνει στα 12 ναυτικά μίλια, ψαρεύει και πυροβολεί τους Έλληνες ψαράδες, ώστε να τελειώνουμε με το θράσος τους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ