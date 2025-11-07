Κυρ. Βελόπουλος: Η ΝΔ αντιγράφει την Ελληνική Λύση και στο θέμα των εξορύξεων - Real.gr

«Για ακόμη μία φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, καθώς η ΝΔ αντιγράφει την Ελληνική Λύση και στο θέμα των εξορύξεων», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ένα θέμα που το θέτουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους υδρογονάνθρακες “μάχες του προηγούμενου αιώνα” και εμάς που τα λέγαμε “ψεκασμένους”».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση έδιωξε τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό Κόλπο και από μπλοκ των Ιωαννίνων της Energean. Εμείς λέμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και θέτουμε πλέον συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση να απαντηθούν. Οι εξορύξεις θέλουν ασφάλεια. Συμφωνία και δέσμευση για την ασφάλεια με τις ΗΠΑ υπεγράφη; Όσο για την καθυστέρηση, μήπως θέλουν πρώτα να τελειώσουν το συμβόλαιο που έχουν αναλάβει με τις ανεμογεννήτριες; Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τώρα, ποιος είναι ψεκασμένος; Σίγουρα όχι η Ελληνική Λύση. Για τον πρωθυπουργό δεν ξέρουμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ