Κυρ. Βελόπουλος: Κλείστε τη ΝΔ, όχι τα ΕΛΤΑ - Real.gr

«Αν θέλει η ΝΔ να βρει ποιος χρεωκόπησε τα ΕΛΤΑ, να τους υπενθυμίσουμε ότι είναι η κυβέρνηση που έδινε σε εμπλεκόμενο με τα funds και καταδικασμένο για παράβαση του νόμου περί “πόθεν έσχες” πρώην βουλευτή, ένα εκατομμύριο για νομικές συμβουλές, την ώρα που τα ΕΛΤΑ έχουν δικούς τους δικηγόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αφού λοιπόν κυβέρνηση κλείνει τα ΕΛΤΑ με δικαιολογία τα ελλείμματα, ας κλείσει και το κόμμα της ΝΔ, που κάθε χρόνο έχει έλλειμμα 55 εκατομμύρια!».