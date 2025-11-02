Quantcast
Κυρ. Βελόπουλος: Μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας αφορά τα 7 εκατ. στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια - Real.gr
real player

Κυρ. Βελόπουλος: Μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας αφορά τα 7 εκατ. στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια

22:15, 02/11/2025
Κυρ. Βελόπουλος: Μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας αφορά τα 7 εκατ. στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια

«Κάποιος να ενημερώσει τον Έλληνα πρωθυπουργό για τα δήθεν έργα που προετοιμάζει σε σχέση με τη λειψυδρία, ότι μια από τις κύριες αιτίες του προβλήματος αφορά τα 7 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία 5 χρόνια με υπαιτιότητα του “ανήξερου” πρωθυπουργού και είναι αυτά που ανακόπτουν το νερό και το χιόνι σε πολλές περιπτώσεις, ώστε οι ταμιευτήρες να γεμίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ας σκεφτεί ο Έλληνας πολίτης ότι έχουμε τον “πρωθυπουργό της καμένης Ελλάδας” σε όλα τα επίπεδα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved