Κυρ.Βελόπουλος: Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι η Mercosur συμφέρει τους Ελληνες αγρότες - Real.gr

“Με έκπληξη σήμερα κατάλαβα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Γερμανίας. Καγκελάριος. Και όχι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μας είπε, δηλαδή, ότι η Mercosur συμφέρει τους Έλληνες αγρότες, όταν η Ελλάδα δεν έχει να πουλήσει κανένα αυτοκίνητο, κανένα μηχάνημα, αλλά θέλει να στείλει αγροτικά προϊόντα. Μάλλον μπερδεύει την ιδιότητά του”, υποστήριξε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και προσέθεσε:

“Δεν είναι καγκελάριος της Γερμανίας, ούτε εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Γερμανίας ο πρωθυπουργός. Ας βάλει λίγο μυαλό, γιατί είναι Ελληνας πρωθυπουργός και εκπροσωπεί τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους και όλους τους Έλληνες πολίτες”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ