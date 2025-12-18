Quantcast
Κυρ. Βελόπουλος: Οι αγρότες να αποφασίσουν ενιαία και να μην σταματήσουν μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται - Real.gr
real player

Κυρ. Βελόπουλος: Οι αγρότες να αποφασίσουν ενιαία και να μην σταματήσουν μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται

17:45, 18/12/2025
Κυρ. Βελόπουλος: Οι αγρότες να αποφασίσουν ενιαία και να μην σταματήσουν μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς και το ίδιο βράδυ να τους αφαιρεί χρήματα μέσω ΕΛΓΑ; Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς μελισσοκόμους και ταυτόχρονα να φέρνει από τη Λατινική Αμερική ομοειδή προϊόντα, τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας; Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, τον κτηνοτροφικό κόσμο και ταυτόχρονα η κόρη βουλευτή της ΝΔ να φέρεται ότι κατασκευάζει τροφή από έντομα και δεν ξέρω τι άλλο;», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι: ότι ή το κάνουν από δόλο ή είναι ανίκανοι. Είτε το ένα, είτε το άλλο, πρέπει οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς να συνεχίσουν τον αγώνα συντεταγμένα. Η λαϊκή αντεπίθεση είναι η λύση και το κυριότερο απ’ όλα, να μην διασπαστούν. Να αποφασίσουν ενιαία να μην σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται και να συνεχίσουν και μετά, για να πάρουν τα περισσότερα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

16:47 18/12
Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού

16:27 18/12
Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

12:13 18/12
Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε επίτηδες παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή αν δεν ζητήσει ρητώς συγγνώμη»

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε επίτηδες παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή αν δεν ζητήσει ρητώς συγγνώμη»

17:31 18/12
Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

Αλβανία: Χαμός στο κοινοβούλιο με συγκρούσεις και φωτοβολίδες για την υπόθεση διαφθοράς της αντιπροέδρου - BINTEO

15:51 18/12
Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

17:22 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved