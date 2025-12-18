Κυρ. Βελόπουλος: Οι αγρότες να αποφασίσουν ενιαία και να μην σταματήσουν μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται - Real.gr

«Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς και το ίδιο βράδυ να τους αφαιρεί χρήματα μέσω ΕΛΓΑ; Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς μελισσοκόμους και ταυτόχρονα να φέρνει από τη Λατινική Αμερική ομοειδή προϊόντα, τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας; Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση να λέει ότι στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, τον κτηνοτροφικό κόσμο και ταυτόχρονα η κόρη βουλευτή της ΝΔ να φέρεται ότι κατασκευάζει τροφή από έντομα και δεν ξέρω τι άλλο;», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι: ότι ή το κάνουν από δόλο ή είναι ανίκανοι. Είτε το ένα, είτε το άλλο, πρέπει οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς να συνεχίσουν τον αγώνα συντεταγμένα. Η λαϊκή αντεπίθεση είναι η λύση και το κυριότερο απ’ όλα, να μην διασπαστούν. Να αποφασίσουν ενιαία να μην σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, μέχρι να πάρουν αυτά που δικαιούνται και να συνεχίσουν και μετά, για να πάρουν τα περισσότερα».