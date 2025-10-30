Κυρ. Βελόπουλος: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα για ιδιωτικοποίηση - Real.gr

«Κάποιος να ενημερώσει τον Κ. Μητσοτάκη ότι πέραν της ανικανότητάς του για έργα υποδομής όπως αποταμιευτήρες κλπ, ο υπερτουρισμός (του οποίου είναι οπαδός) των “άφραγκων” τουριστών με τα “βραχιολάκια” είναι ακόμα ένας λόγος σπατάλης του νερού», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Περιβάλλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Εμείς ελπίζουμε ότι ο πρωθυπουργός θα τηρήσει για πρώτη φορά τον λόγο του, (όταν διαβεβαιώνει ότι το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί) και ταυτόχρονα τον προειδοποιούμε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα για ιδιωτικοποίηση, όπως επιδιώκουν να το καταστήσουν οι “μέντορες” του Κ. Μητσοτάκη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».

ΑΠΕ-ΜΠΕ