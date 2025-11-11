Κυρ. Βελόπουλος: Υπάρχει σχέδιο της ΝΔ πίσω από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ - Real.gr

«Η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τα ΕΛΤΑ στα ΚΕΠ, αποδεικνύει ότι είχαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξαφάνισης ενός κερδοφόρου οργανισμού, ο οποίος ξεκίνησε από την διακοπή πώλησης του ηλεκτρικού το 2023, από την εθελουσία έξοδο 2.000 εργαζομένων το 2021, από την απασχόληση 1.500 ενοικιαζόμενων εργαζομένων και από τη γνωστή τράπεζα που πήρε το κερδοφόρο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «υπάρχει σχέδιο της ΝΔ πίσω από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Σχέδιο σκοτεινών συμφερόντων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, τραπεζών, εταιρειών ενοικιάσεως εργαζομένων για να εξυπηρετηθεί η πλουτοκρατία και όχι ο φτωχός πολίτης στην περιφέρεια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ