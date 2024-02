Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας ο διπλασιασμός του εμπορικού ισοζυγίου με την Ινδία μέχρι το 2030

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στην μεταρρυθμιστική πολιτική του, και τόνισε ότι "η κυβέρνησή μου έχει ισχυρή εντολή να υλοποιήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις κατά τη δεύτερη θητεία και έχουμε επίσης οικοδομήσει μια αληθινή, θα έλεγα, προσωπική επαφή με τον Πρωθυπουργό Modi, την οποία εκτιμώ πολύ".

Εκτίμησε ότι η Ινδία πρέπει να έχει μια θέση μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναφερόμενος στα κοινά σημεία των δυο χωρών, αλλά και στην εξαιρετική σχέση του με τον Ινδό πρωθυπουργό ο κ.Μητσοτάκης είπε:

"Πιστεύω ότι είναι η θεμελιώδης δυναμική δύο χωρών και δύο οικονομιών που αναπτύσσονται και τώρα ανακαλύπτουν εκ νέου τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Αυτό δεν πρέπει να αφορά μόνο το εμπόριο. Θέσαμε στόχο με τον Πρωθυπουργό Modi να διπλασιάσουμε το εμπόριο μας μέχρι το 2030, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα. Αφορά επίσης τις επενδύσεις. Επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Ινδία, επενδύσεις από ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα".

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: "Η επίσκεψή μου στην Ινδία συνιστά μια ευκαιρία να κάνουμε μία ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί, αλλά και να χαράξουμε την πορεία προς μια πολύ ισχυρότερη, πολύ πιο παραγωγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας με πολλούς στόχους προς επίτευξη σε πολλά μέτωπα".

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ένα ακόμη κάλεσμα στους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας, λέγοντας ότι είναι καθήκον του να ενημερώσει την ινδική επιχειρηματική κοινότητα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει.

"Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να θεωρούν την Ελλάδα ως μια χώρα με μια προβληματική οικονομία. Αυτό ίσχυε, ίσως πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, όμως, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η δημοσιονομική μας θέση είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται προς την Ελλάδα για να συμπληρώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε εξορθολογήσει τις διαδικασίες μας και έχουμε καταστήσει το κανονιστικό πλαίσιο πολύ πιο φιλικό για τους ξένους επιχειρηματίες. Και ήδη έχουμε ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ένας από τους κορυφαίους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων της χώρας σας κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Έχουμε επενδύσεις στην αγροδιατροφική βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα και πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι δημοφιλής για γάμους, σε νησιά όπως η Σαντορίνη, και τόνισε ότι "προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την κινηματογραφική σας βιομηχανία να γυρίζει περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα, για να κάνουμε την Ελλάδα πιο αναγνωρίσιμη. Οι δυνατότητες για τους Ινδούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι τεράστιες".

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις και επισήμανε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια βάναυση προσπάθεια να αλλάξουν, να επανασχεδιαστούν γραμμές στο χάρτη, με τη χρήση βίας. Προσέθεσε ότι αυτό επί της αρχής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι απλά να καταδικαστεί.

"Εμείς -εννοώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση- υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή, στο τέλος της ημέρας, όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει -γιατί όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν-, θέλουμε η Ουκρανία να είναι σε θέση ισχύος και όχι αδυναμίας. Συνεπώς, αυτό που έχω πει είναι ότι ίσως οι χώρες που για δικούς τους λόγους -τους οποίους κατανοώ απολύτως- έχουν λάβει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, όταν φτάσει η ώρα χρειάζεται να ρίξουν το διαπραγματευτικό βάρος βοηθώντας μας να το επιλύσουμε. Ξαναλέω, όμως, για εμάς δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένας επιτιθέμενος και μία χώρα που είναι θύμα αυτής της επιθετικότητας" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

