Κυρανάκης για τον σιδηρόδρομο στον ANT1: Μέχρι το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Σε 18 μήνες έρχονται νέα τρένα στην Ελλάδα - Real.gr

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου αναφέρθηκε μίλησε μεταξύ άλλων για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, τον εκσυγχρονισμό του, καθώς και για προβλήματα.

Ο κ. Κυρανάκης μίλησε για την τραγωδία στα Τέμπη, κάνοντας μικρή αναφορά στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, τονίζοντας αρχικά πως ο σιδηρόδρομος είναι πιο ασφαλής τώρα και εξήγησε: «Καταρχάς θέλω να πω απολύτως ξεκάθαρα πως δεν αλλάζει κάτι στη δική μας προσήλωση. Δεν θα κρυφτούμε δηλαδή πίσω από μια δικαιολογία ότι να δείτε αυτά συμβαίνουν και αλλού. Εμείς πέρυσι τέτοια εποχή πήραμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα από ένα εκατομμύριο κόσμο που βγήκε στον δρόμο, βγήκε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, και έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς την κυβέρνηση για να ακούσει. Και η κυβέρνηση άκουσε και άλλαξε. Άρα λοιπόν εμείς με ένα τρίπτυχο, νέα υποδομή, νέα τρένα νέοι σταθμοί, αλλάζουμε τον σιδηρόδρομο”.

Και συνέχισε: «Την Πέμπτη που μας πέρασε ψηφίστηκε από τη Βουλή η σύμβαση για τα νέα τρένα. Η οποία ήρθε μάλιστα με υπογεγραμμένη την παραγγελία. Άρα λοιπόν σε 18 μήνες από σήμερα και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχονται νέα τρένα στην Ελλάδα».

«Το σχέδιό μας λοιπόν έχει νέα τρένα, νέους σταθμούς, νέα υποδομή. Έρχονται 23 νέα τρένα με επένδυση της ιταλικής πλευράς, ο ιταλικός προϋπολογισμός βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και φέρνει 23 νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αύριο το πρωί μεταβαίνω στη Θεσσαλία για να επιβλέψω τα έργα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ο οποίος ολοκληρώνεται με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης, σύστημα που δεν υπήρχε στην 717, μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Άρα λοιπόν καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε νέο σύστημα στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Το 2027 θα έχουμε νέα τρένα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για τους νέους σταθμούς».

Αναφερόμενος στις εικόνες που προβλήθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και έδειχναν ταλαιπωρημένους επιβάτες του μετρό έπειτα από βλάβη σε συρμό, κάποιοι εκ των οποίων κατήγγειλαν ότι ο συρμός σταμάτησε μέσα σε σήραγγα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε: «Εξέτασα με τα ίδια μου τα μάτια τα βίντεο για να δω εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχει συμβεί, όσοι λένε κάτι τέτοιο δεν λένε την αλήθεια. Είδα με τα μάτια μου τα βίντεο, είναι στη διάθεση σας, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ζήτησα όμως, πέραν της μεμονωμένης καταγγελίας, να δω όλες τις διελεύσεις 8-9 που είναι η ώρα αιχμής και η ώρα που ο κόσμος θέλει να πάει στη δουλειά του, ειδικά μία τέτοια κρύα μέρα για να δούμε πώς εξυπηρετήθηκε. Οι διελεύσεις λοιπόν προς Σύνταγμα είναι στη διάθεσή σας και στις δύο αποβάθρες. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, όταν έχουμε βλάβη σε έναν συρμό οφείλει να αποσύρεται, διότι αυτό σημαίνει βάζω σε προτεραιότητα την ασφάλεια και όχι τη συχνότητα, όταν έχουμε ένδειξη βλάβης, άφησε τους επιβάτες και έπειτα από 7 λεπτά πέρασε ο πρώτος συρμός κι ακολουθήθηκε από δύο και τρία λεπτά αντίστοιχα».

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως δεν ισχύει το ότι οι επιβάτες περίμεναν μισή ώρα, ενώ επισήμανε ότι ο πρώτος συρμός που πέρασε πήρε όλους τους επιβάτες που περίμεναν, όχι πάντως με άνεση.

«Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Και γι’ αυτό από τους 40 συρμούς που είχε η περίοδος της προηγούμενης διακυβέρνησης στις γραμμές 2 και 3, σήμερα έχουμε 52. Έχει δοθεί το βάρος στις γραμμές 2 και 3 στις ώρες αιχμής. Που σημαίνει τέσσερα λεπτά στη γραμμή 3 κατά μέσο όρο, 4,5 στη γραμμή 2. Του χρόνου τέτοια εποχή θα πάμε στα 3 και κάτι. Χρειάζονται νέοι συρμοί. Του χρόνου τέτοια εποχή από την προσθήκη συρμών, διότι ανακαινίζουμε παροπλισμένους συρμούς, θα πάμε στα 3 και κάτι στην ώρα αιχμής. Και μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα παραγγελθούν μετά από 15 χρόνια καινούργιο συρμοί για το μετρό της Αθήνας» πρόσθεσε.

«Δεν είναι αυτή η εικόνα σε όλες τις ώρες αιχμής» κατέληξε.

Βίντεο από τον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 δείχνει ότι λόγω βλάβης σε συρμό στο Σύνταγμα και για λόγους ασφαλείας έγινε εκκένωση όλων των βαγονιών. Πολίτες κατήγγειλαν ότι τα δρομολόγια δεν εκτελούνται με συχνότητα και οι συρμοί δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν όλους τους επιβάτες.

«Μας κατέβασαν 8 η ώρα το πρωί, όμορφα πέρασα”, σχολίασε σαρκαστικά μία επιβάτης. Για να συνεχίσει: “Ο συρμός ήταν για απόσυρση, οπότε πήγαινε πολύ σιγά, σταματούσε και μετά μας άφησε στον Ευαγγελισμό και πήγα με τα πόδια».

«Πήγαινε σέρνοντας μέχρι τον “Ευαγγελισμό” δεν μπορούσε να πάει στην πλατφόρμα και αυτοί που ήμασταν πίσω βαγόνι, βγήκαμε μέσα στο τούνελ και περπατήσαμε λίγο».

Η εταιρία πάντως διαψεύδει ότι έγινε εκκένωση μέσα σε τούνελ. «Ο συρμός κατά την αποβίβαση βρισκόταν ολόκληρος στην αποβάθρα του σταθμού. Τους επιβάτες παρέλαβαν οι επόμενοι συρμοί που πέρασαν από τον σταθμό στις 8.56 και 8.59».

«Και πάλι από εκεί φαντάζεστε, τρία περάσαν για να μπούμε μέσα γιατί τα υπόλοιπα ερχόντουσαν όλα γεμάτα. Μισή ώρα σίγουρα ήταν η καθυστέρηση εκεί μέσα».

Οι επιβάτες είτε πήγαν με τα πόδια στην εργασία τους είτε περίμεναν στοιβαγμένοι να έρθουν οι επόμενοι συρμοί.

«Μου έχει τύχει να περιμένω και τέταρτο που ναι απαράδεκτο», «σίγουρα τις πρωινές ώρες και μετά που σχολάνε είναι πρόβλημα», σχολίασαν δύο επιβάτες στην κάμερα του σταθμού.

Σύμφωνα πάντως με τους εργαζόμενους, ο χρόνος αναμονής διπλασιάστηκε. Το 2013 ήταν κάθε τρία λεπτά, ενώ το 2026 περνά κάθε 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, ενώ το προσωπικό θα έπρεπε να ήταν πάνω από 3.000 άτομα, σήμερα δεν ξεπερνά τα 2.300 άτομα.