Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη - Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά - Real.gr

«Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν τον σταθμό Πλατύ, καταγγέλλοντας πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, κάνοντας και ειδική μνεία στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, το οποίο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας.

«Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύτσημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», είπε ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.