Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ ο πρώτος Οργανισμός που άρει τη μονιμότητα στο δημόσιο - Σε δυο φάσεις η κατάργηση των τρόλεϊ - Real.gr

Τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, η οποία και θα γίνει σε δυο φάσεις, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει το ξήλωμα των καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά και η δεύτερη την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα τα αντικαταστήσουν.

Όπως ανάφερε ο αναπληρωτής υπουργός το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο. Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους, όπως η Συγγρού, Πειραιώς, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους ο κ. Κυρανάκης δήλωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στην ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες).

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο αναπληρωτής υπουργός είπε πως «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο». Επίσης 24ωρη θα είναι η λειτουργία το Σάββατο για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ. «Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε επίσης, ότι στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

«Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που έπληξε η κακοκαιρία Daniel θα λειτουργεί κανονικά. Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα για το νέο ΟΣΕ , επισημαίνοντας ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια, δηλώνοντας πως ασφάλεια στον σιδηρόδρομο υπάρχει όταν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας».

Ανέφερε ακόμη πως τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης ΣΚΑ, με την εγκατάσταση των πομπών στις αμαξοστοιχίες να συνεχίζεται.

«Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών» επισήμανε, τονίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι «πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος». Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS επί των συρμών (on board), όσο συνεχίζονται παράλληλα οι δοκιμές του.

«Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που άρει τη μονιμότητα στο δημόσιο»

Σε ερώτηση αν απολυθούν υπάλληλοι του ΟΣΕ, απάντησε ότι ήδη έχουν απολυθεί υπάλληλοι που δεν ήταν στο καθήκον τους στη διάβαση, τόσο του ΟΣΕ όσο και υπάλληλοι της ανάδοχης εταιρείας. «Αν υπάρχει ευθύνη σε εργαζόμενους και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές και δεν το αντιλαμβάνονται και κάνουν “χαβαλέ”, ναι θα υπάρχει απόλυση. Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που άρει τη μονιμότητα στο δημόσιο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Αναφορικά με τον νέο ΚΟΚ, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. «Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για το κράνος», ενώ πρόσθεσε πως «τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν στο εγγύς μέλλον». Αναφορικά με ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, ανέφερε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, ενώ προανήγγειλε την αύξηση των ελέγχων για εισιτηριοδιαφυγή.

Τέλος ερωτηθείς αν εκτιμά πως ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τελικά κόμμα απάντησε: «Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μετρηθούμε ξανά»