Κυρανάκης στον ANT1 για τη δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Μία ομάδα δραστών ή δράστης, άγνωστος, ήξερε που να χτυπήσει» - Real.gr

Για το περιστατικό με τα κομμένα καλώδια στο σιδηρόδρομο στο Πλατύ Ημαθίας, τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Κυρανάκης σχολίασε πως με τη πράξη αυτή κάποιοι ήθελαν «Νέα Τέμπη».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρει: «Πολύ βαρύ αυτό που συνέβη γιατί δύο μέρες πριν την επέτειο, μία ομάδα δραστών ή ένας δράστης άγνωστος, ο οποίος ήξερε που να χτυπήσει. Εκεί στο σημείο η κυβέρνηση έχει φροντίσει να προστατέψει τα καλώδια με τσιμεντένιο καλωδιοφορέα, έσπασε το τσιμέντο, έβγαλε τα καλώδια, τα έκοψε και έφυγε. Δεν είχαμε δηλαδη οικονομικό αντικείμενο στην παράνομη αυτή ενέργεια. Δεν υπάρχει ούτε κλοπή καλωδίων, ούτε αφαίρεση, ούτε τίποτα το οποίο να έχει οικονομική αξία.»

«Το γεγονός ότι κόπηκαν τα καλώδια θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυστύχημα. Από την άλλη χθες λειτούργησε και το σύστημα γεωεντοπισμού. Άρα λοιπόν σε μία ημέρα που είχαμε μία επίθεση στον σιδηρόδρομο, γιατί περί επίθεσης πρόκειται, την ίδια μέρα τα τρένα τα οποία κινούνταν στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη γεωεντοπίζονταν και μάλιστα ο κάθε πολίτης μπορούσε να το δει από το κινητό του μέσω το railwaygov.gr και το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ έβλεπε σε πραγματικό χρόνο την πορεία τους, ώστε να λειτουργεί μία επιπλέον δικλείδα, η οποία ακόμη και σε περίπτωση βλάβης, ακόμη και σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους ή δολιοφθοράς εξασφαλίζει την ασφάλεια στην κυκλοφορία των τρένων.», πρόσθεσε.