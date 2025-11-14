Κυρανάκης στον realfm 97.8 - Τι είπε για τον ΟΣΕ - Real.gr

Όσοι υπάλληλοι του ΟΣΕ κριθούν ανεπαρκείς στην επαναξιολόγηση θα απολύονται, δήλωσε στον realfm και την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προτάσσοντας την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Τόνισε ότι αυτό προβλέπεται στο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του Οργανισμού.

«Στο προσωπικό αυτό που έχουμε κάνει είναι να αλλάξουμε πλήρως τον τρόπο που εκπαιδεύεται και ο σταθμάρχης και ο μηχανοδηγός και ο ρυθμιστής κυκλοφορίας και οι φύλακες ισόπεδων διαβάσεων, το προσωπικό ασφαλείας δηλαδή. Και να επαναξιολογηθεί το σύνολο του προσωπικού που είναι σε αυτές τις θέσεις, μαζί με προγράμματα κατάρτισης. Και όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες πλέον απαιτήσεις να φεύγουν από τον Οργανισμό», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ο ΟΣΕ γίνεται ο πρώτος Οργανισμός που αίρει την μονιμότητα», διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

