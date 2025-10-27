Κυρανάκης στον Realfm 97,8 για τον σταθμό στο Μοναστηράκι: Έχει προκύψει η ανάγκη για μία μελέτη στατικότητας – Να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο - Real.gr

Για τα έργα εκσυγχρονισμού στον ελληνικό σιδηρόδρομο, την αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων και τρόλεϊ και τα έργα στον Προαστιακό μίλησε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Για την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «απαράδεκτη επίθεση, μία ακόμη από τους ακροαριστερούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την έννοια της έκφρασης μόνο μέσα από την βία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο. Δεν δίστασαν να επιτεθούν όταν στο τραπέζι βρισκόταν και η 12χρονη κόρη του Μάκη Βορίδη. Είναι μία απαράδεκτη επίθεση και πρέπει να συλληφθούν οι δράστες».

Αναφορικά με την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και την απουσία των αρχηγών των κομμάτων της Κεντροαριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είπε ότι «μικροψυχία νομίζω. Νομίζω ήταν ένας καλλιτέχνης ο Διονύσης Σαββόπουλος που ήταν ταυτισμένος με τον ελληνισμό και με την σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας».

Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης μία συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την στρατηγική. (…) Ίσως κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται. Πάντως για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που επέλεξε ο εκδότης να βγάλει, δεν ερωτηθήκαμε. Δηλαδή έγινε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο».

«Πριν από λίγες εβδομάδες βγάλαμε στον αέρα ένα εργαλείο, έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, το report.oasa.gr. Μέσα από αυτό το εργαλείο, λοιπόν, πολίτες κάποιοι μας έκαναν αναφορές για την κακή εικόνα που έχει ο σταθμός στο Μοναστηράκι. Υπενθυμίζω ότι ο σταθμός στο Μοναστηράκι είναι εκεί από τον 19ο αιώνα. Είναι ένας πάρα πολύ παλιός σταθμός ο οποίος προφανώς χρειάζεται συνεχή συντήρηση και αρκετές εργασίες για να μπορεί να διατηρείται. (…) Ταυτόχρονα από αναφορές πολιτών αλλά και από αυτοψίες των στελεχών της ΣΤΑΣΥ έχει προκύψει η ανάγκη να κάνουμε μία μελέτη στατικότητας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Και συνέχισε: «Άρα βγάλαμε στη Διαύγεια την πρόσκληση για τη μελέτη στατικότητας, η οποία θα δείξει ποια είναι τα προβλήματα και πώς εισηγούνται να επιλυθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούμε να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο».

Για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού στον ελληνικό σιδηρόδρομο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι «προχωρούν συστηματικά τα έργα αποκατάστασης της διπλής γραμμής στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα συστήματα ασφαλείας, την σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης. Άρα λοιπόν όπως έχουμε δεσμευτεί το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή θα λειτουργεί με τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης των δύο βασικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έχουν δεσμευτεί οι Ιταλοί της Hellenic Train ότι θα φέρουν καινούργια τρένα. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε καινούργια γραμμή, καινούργιους σταθμούς και καινούργια τρένα».

Σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απάντησε «Για αυτά που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς, σας είπα τα έργα θα τελειώσουν το καλοκαίρι του ’26».

«Τα νέα τρένα είναι παραγγελία των Ιταλών, άρα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς. Τα νέα τρένα είναι επένδυση με αποκλειστικό κόστος των Ιταλών, άρα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς» πρόσθεσε.

Για την αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων και τρόλεϊ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι «μέχρι το τέλος αυτού του έτους, δηλαδή εντός των επόμενων δύο μηνών, θα έχει ξεκινήσει το ‘ξήλωμα’ των καλωδίων στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Ο αθηναϊκός και ο πειραϊκός ουρανός, δηλαδή, θα αρχίσουν να απελευθερώνονται από τα καλώδια των τρόλεϊ. Θα μείνουν κάποιες ευθείες, όπως έχω εξηγήσει αρκετές φορές και ο παλιός στόλος – έχουμε συνολικά 198 τρόλεϊ αυτή την στιγμή στο δίκτυο-, ο παλιός στόλος των 100 θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Υπενθυμίζω ότι με το ίδιο κόστος για κάθε δύο νέα τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επίσης το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ σήμερα είναι υπερδιπλάσιο, έχω απαντήσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή, από το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων, Άρα, λοιπόν, δεν κάνουμε μόνο μία αλλαγή για αισθητικούς λόγους. Την κάνουμε κυρίως για λόγους εξοικονόμησης», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τέλος σε ερώτηση για τα έργα στον Προαστιακό ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «η προτεραιότητά μου κατ’ αρχάς είναι να γίνει μία ανακαίνιση στους σταθμούς του Προαστιακού που λειτουργούν ήδη. Οι σταθμοί αυτοί είναι επίσης σε μία πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζονται σημαντική ανακαίνιση. Υπάρχει μία εικόνα εγκατάλειψης η οποία δεν τιμά τον Προαστιακό. Άρα αυτό το έργο θα προχωρήσει στις αρχές του 2026 και ταυτόχρονα από τα νέα τρένα στα οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα την επένδυση των Ιταλών, κάποια από αυτά είναι και προαστιακής χρήσης. Άρα λοιπόν θα ενισχυθεί ο στόλος να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις».

Ακούστε το ηχητικό: