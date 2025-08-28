Κυρανάκης: Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου - Real.gr

Quantcast
15:25, 28/08/2025
Τη λειτουργία της προαστιακής γραμμής Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, στο τέλος του 2025, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην εκδήλωση της παρουσίασης Έργων Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Ανακοινώνουμε σήμερα ότι με εντολή του πρωθυπουργού, από το τέλος αυτής της χρονιάς, του 2025, θα λειτουργεί προαστιακή γραμμή, προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, ώστε οι φοιτητές, κάθε μισή ώρα, στα ωράρια του πανεπιστημίου, με σύνδεση απευθείας μεταξύ του σταθμού και της Σίνδου, αλλά και με την ενεργοποίηση ενός λεωφορείου που θα καλύπτει την απόσταση 800 m και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη από αυτή τη χρονιά, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη φοιτητική κοινότητα και μέχρι το Πάσχα του 2026, θα έχουμε ενεργοποιήσει δρομολόγιο, με κάποια απαραίτητα έργα ανακαίνισης μεταξύ του επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκης και του σταθμού Αγχιάλου» επεσήμανε ο αν. υπουργός.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε την άμεση ενεργοποίηση του δυτικού προαστιακού, ενώ όπως είπε οι στάσεις που θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργούν με το ρόλο του προαστιακού, ξεκινώντας από το Σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, θα είναι η Μενεμένη, η Επτανήσου, το Κορδελιό, τα Διαβατά, η Αγχίαλος, ο Άγιος Αθανάσιος και η Γέφυρα κατόπιν τον αιτημάτων των δημάρχων αυτής περιοχής και φυσικά η Σίνδος.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των αστικών γραμμών με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «αυτό το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την κίνηση και να συνδέσουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων ώστε να μπορεί συγκοινωνιακά ο χάρτης της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να αλλάζει».

Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία που φέρουν τον διπλασιασμό του στόλου από το 2019 έως σήμερα.

«Από 262 διαθέσιμα οχήματα σήμερα έχουμε 478 και του χρόνου, το 2026 θα έχουμε 551, άρα μιλάμε για ένα διπλασιασμό λεωφορείων, μία ανανέωση του στόλου με περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία. Πέρα από διπλασιασμό οχημάτων και καλύτερη συχνότητα, μιλάμε για πιο συχνές μεταφορές για μια πραγματική εναλλακτική στον πολίτη ο οποίο περιμένει σε στάση για ώρες, θα περιμένει λιγότερο για να μπορεί να μετακινηθεί στη δουλειά του συνδυάζοντας, μετρό λεωφορείο και προαστιακό σιδηρόδρομο».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στα ΚΤΕΛ ανακοινώνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 1026, θα προστεθούν εκατό νέα λεωφορεία ώστε «να εκσυγχρονιστούν και να βελτιωθούν οι μεταφορές». Στο θέμα των προσλήψεων των οδηγών είπε ότι θα φτάσουν τους 1252 από 814 που ήταν το 2023, ενώ τέλος μιλώντας για την καλύτερη προσβασιμότητα των επιβατών παρουσίασε τη νέα πινακίδα με κώδικα Braille. «Με την αίσθηση της αφής οι τυφλοί συμπολίτες μας θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Αυτές οι πινακίδες θα τοποθετηθούν την επόμενη Πέμπτη, οι 20 πρώτες πριν τη ΔΕΘ και μέσα στους επόμενους μήνες οι περισσότερες στάσεις θα έχουν αυτήν την δυνατότητα για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας τους οποίους πρέπει πάντα να δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.

