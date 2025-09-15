Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επίσημη συνάντηση το πρωί της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου 2025, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός παρέθεσε δείπνο στην οικία του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.