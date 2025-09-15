Quantcast
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα - Real.gr
real player

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

08:11, 15/09/2025
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επίσημη συνάντηση το πρωί της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου 2025, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός παρέθεσε δείπνο στην οικία του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved