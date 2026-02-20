Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη πτέραρχο Alexus Grynkewich - Real.gr

Quantcast
14:04, 20/02/2026
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη πτέραρχο Alexus Grynkewich

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε συμμαχικές πρωτεύουσες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκε η σημαντική και συνεπής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, καθώς η χώρα μας τηρούσε τη συμμαχική δέσμευση περί αμυντικών δαπανών ύψους 2% του ΑΕΠ και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα.

