Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ - Real.gr

Με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντάται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.