Κυβερνητικά στελέχη για Δούκα: «Μέσα σε λίγες ώρες αναίρεσε τον εαυτό του - Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του»» - Real.gr

Με αφορμή τη νέα δήλωση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν ότι μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του.

Επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη που στηρίζουν τον Νίκο Δένδια και τη βούλησή του να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσαν:

«Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες» σημείωσαν.

Υπογράμμισαν ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της.

«Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό» ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Στα δικαστήρια ο Δήμος Αθηναίων για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

Με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10), ο Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για την υπόθεση ανάθεσης της ευθύνης καθαριότητας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, σε ιδιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δημάρχου Αθηναίων: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Το πρωί της Παρασκευής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, ρωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία. «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία», είπε.

Αναφορικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά»

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Όλα ξεκίνησαν με την τροπολογία της κυβέρνησης να περάσουν οι αρμοδιότητες του μνημείου ως προς τη συντήρηση στο υπ. Άμυνας, και ως προς τη φύλαξη στο Προστασίας του Πολίτη, ως έχουν.

Την επομένη της ψήφισης της τροπολογίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάλεσε στο Πεντάγωνο τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου να συντονιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι αρμοδιότητες του δήμου και των δύο υπουργείων που σχετίζονται με το μνημείο.

Μετά το τετ α τετ με τον υπουργό Άμυνας, ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι «από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», ενώ στο τέλος της ανάρτησής του γράφει καλή τύχη.

Η ανάρτησή του

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τονίζει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χ. Δούκας.

Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Το βράδυ της Πέμπτης (23/10). το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκανε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι προχωρά στην ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτο.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.».

Αυτό τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Κατά τούτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το εξής:

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανταπάντησε ο κ. Δούκας, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζοντας μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως «ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».

Ειδικότερα, η ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».