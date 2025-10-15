Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες» - Real.gr

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μίλησε στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως: «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφεραν:

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».