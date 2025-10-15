Quantcast
Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες» - Real.gr
real player

Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες»

10:01, 15/10/2025
Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μίλησε στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως: «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφεραν:

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved