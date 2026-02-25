Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Αντώνη Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» - Real.gr

Κυβερνητικές πηγές απαντούν σε αυστηρό ύφος στις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για τα εθνικά, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις».

Αναλυτικά αναφέρουν τα εξής:

«Σχετικά με τις συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις, αναφέρουμε τα ακόλουθα. Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες.

Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπεμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».