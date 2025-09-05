Κυβερνητικές πηγές για ομιλία Τσίπρα: Αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για την «μαύρη περίοδο» 2015-2019 - Real.gr

Άμεσα απάντησαν στις κυβερνητικές πηγές στα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο που διοργανώνει ο Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην “μαύρη περίοδο” 2015-2019».

Το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες».

Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.

Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά.

Η ομιλία του Τσίπρα στον Economist

Τα βασικά σημεία για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας, παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε: Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, καθώς και ένα Ταμείο για στήριξη των Νέων Γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Ξεκινώντας την ομιλία του απάντησε στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη» σχολίασε και ακολούθως ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση αλλά και τους παρευρισκόμενους.



Νέα εθνική πυξίδα

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και περιέγραψε την μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού που είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία προτείνει μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός Ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών. Με χρήματα που θα αντληθούν από τα πολύ υψηλά εισοδήματα μέσα από εισαγωγή της Πατριωτικής Εισφοράς και μέσω της αναδιανομής ώστε οι έχοντες να συμβάλλουν στο μέλλον αυτού του τόπου. Με στόχο στηριχθεί η νέα γενιά. Δηλαδή τη στήριξη της παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής στέγης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό: που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Πρότεινε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.



Οι 9 άξονες

Συνολικά παρουσίασε τους 9 βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος,

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου,

Στήριξη της εργασίας,

Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια,

Δημογραφική ανθεκτικότητα,

Μείωση ιδιωτικού χρέους,

Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία,

Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης,

Εθνική Ασφάλεια.

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου». Κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι έχει όλη την ευθύνη γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη και έτσι σήμερα, «η πατρίδα μας πορεύεται για ακόμη μια φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές». Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλους τους δείκτες που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση.

Αναφερόμενες στις «αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνηση σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους “δικούς μας”, για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος».

Αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου

Σημείωσε ακόμη:

– Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί, θα δώσει τη δική του εικόνα, κατασκευασμένη από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία, και κάποιες παροχές. Πακέτο παροχών, διαβάζω ότι θα εξαγγείλει.

Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Θα αποκαλούσα την πολιτική της κυβέρνησης δημοσιονομικό μερκαντιλισμό – που συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος τους με τη μορφή επιδομάτων και ευκαιριακών παροχών στην προσπάθεια αύξησης της εκλογικής επιρροής. Με μοναδικό στόχο την εκλογική πελατεία και την ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της αυτή η επιλογή.

Καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική. Αλλά και δυσοίωνη. Και μας τραβάει απαιτητικά από το μανίκι: Να υπάρξουν αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια.