Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400 - Real.gr

- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, προσθέτοντας «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».
- Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η αμερικανική νομοθεσία ορίζει ότι όσο η Τουρκία κατέχει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η αγορά των F-35 παραμένει ανέφικτη.
- Στελέχη της κυβέρνησης υπενθυμίζουν ότι «η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου».
Συγκεκριμένα, η αμερικανική νομοθεσία ορίζει ότι όσο η Τουρκία κατέχει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η αγορά των F-35 παραμένει ανέφικτη, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη έγκριση από το Κογκρέσο.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί είχαν ακουστεί και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τότε, οι αναφορές εστιάζονταν απλώς στη συνέχιση των διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν μετά την αποπομπή της Τουρκίας από το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, στελέχη της κυβέρνησης υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία περιλαμβάνει δύο βασικές δικλείδες που εμποδίζουν την προμήθεια αμυντικού υλικού στην Τουρκία:
«H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400».
«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου» σημειώνουν.
Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι «την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» καταλήγουν.
Η δήλωση Τραμπ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».