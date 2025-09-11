Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ» - Real.gr

Quantcast
Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»
Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

23:29, 11/09/2025
Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

⁠Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν.

«Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

