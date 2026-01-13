Κυβερνητικές πηγές: Παραγωγικές και χρήσιμες οι συνομιλίες των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Quantcast
19:25, 13/01/2026
Κυβερνητικές πηγές: Παραγωγικές και χρήσιμες οι συνομιλίες των αγροτών με τον πρωθυπουργό

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν και επισημαίνουν ότι μεταξύ

άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σε λίγη ώρα αναμένεται δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

