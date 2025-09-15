Κυβερνητικές πηγές σε Κώστα Τσουκαλά: «Πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία» - Real.gr

Την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές και κατηγόρησαν τον κ. Τσουκαλά ότι «δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: “Πόσο κοστίζουν οι “πλουσιοπάροχες” προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;».

«Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Τσουκαλάς: Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε τον πανικό σας

Υπενθυμίζεται ότι απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως «ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως “μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας”. Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωση του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών». «Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα».

«Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη» και πως «απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας», προσέθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει τα εξής:

«Συμφωνεί για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος;

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;».

«Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει καταληκτικά:

«Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί».