Κυβερνητικές πηγές: Σε «πολιτική σύγχυση» το ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Κυβερνητικές πηγές: Σε «πολιτική σύγχυση» το ΠΑΣΟΚ

16:39, 28/08/2025
Κυβερνητικές πηγές: Σε «πολιτική σύγχυση» το ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές απαντούν στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για «πολιτική σύγχυση».

Συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

Στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν.

Τους καλούμε λοιπόν, αφού ακούσουν προσεκτικά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στη συνέχεια να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα, που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας:

-Πρώτον, κατάλαβαν άραγε στο ΠΑΣΟΚ ότι, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, εδώ και δέκα χρόνια το δημοσιονομικό κόστος που λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν για μέτρα, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, είναι το μικτό και όχι το καθαρό, που υποστήριζε αναληθώς ο πρόεδρος τους Νίκος Ανδρουλάκης;

-Δεύτερον, κατανόησαν επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι λαθροχειρία να συγκρίνουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ;

-Τρίτον, έμαθαν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και φόρων και κυρίως αντιλήφθηκαν ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση;

Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;

