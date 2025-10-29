Quantcast
Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Real.gr
real player

Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα»

14:37, 29/10/2025
Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα»

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Στην αρχή, κατά το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν αντισυνταγματική και την οποία μάλιστα στελέχη του «δεσμεύονταν» ότι θα καταργούσαν. Τώρα μαθαίνουμε, πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία τελικά ήταν αχρείαστη.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς επικαλέσθηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης σημασίας.

Αδυνατούν, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, να καταλάβουν ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίστηκαν πολλά περισσότερα από ζητήματα φθορών, όπως οι άσχετες με τον σκοπό του μνημείου συγκεντρώσεις ή εικόνες, όπως η χθεσινή με τους οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο, τους οποίους απομάκρυνε με πλήρη επαγγελματισμό η ΕΛ.ΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία ψηφίστηκε και τώρα εφαρμόζεται. Το αν κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει να συμβαδίζει με τις αυτονόητες επιδιώξεις της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών είναι άλλο ζήτημα και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Τι αποφάσισε η Ολομέλεια για τη Λιάνα Κανέλλη

Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Τι αποφάσισε η Ολομέλεια για τη Λιάνα Κανέλλη

15:50 29/10
Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

14:53 29/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

13:00 29/10
Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

10:52 29/10
Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

12:18 29/10
Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

11:59 29/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved