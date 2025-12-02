Λαφαζάνης: Είναι μια αποτυχία, ένα φιάσκο αυτό το βιβλίο για τον Τσίπρα - Τι είπε για το δημοψήφισμα - BINTEO - Real.gr

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους συνεργάτες του, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι δεν θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού καθώς όπως είπε: «άμα ήμουν εκεί, δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο Τσίπρας».

Αναφερόμενος στο βιβλίο «Ιθάκη» είπε: «Διάβασα το βιβλίο. Είναι μια αποτυχία, ένα φιάσκο αυτό το βιβλίο για τον Τσίπρα. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά ο τρόπος που το κάνει, αντί να τα δικαιολογήσει τα επιδεινώνει. Στρέφεται εναντίον προσώπων και εναντίον παρεμβάσεων που έγιναν, με έναν τρόπο άγαρμπο και επιθετικό. Ειρωνικό και δηλητηριώδη».

Και πρόσθεσε:«Υπήρχαν εντάσεις και διαφορές απόψεων αλλά άλλο αυτό και άλλο το να προσπαθήσει να υποβαθμίσει σχεδόν όλους τους συνεργάτες του, με δηλητηριώδη σχόλια. Το θεωρώ απαράδεκτο από κάθε άποψη».

Σχετικά με τη συνάντηση στο Κρεμλίνο με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέφερε: «Θεωρώ γελοίο αυτό που έγραψε (σ.σ. ότι ο Π. Λαφαζάνης προσκύνησε τον Μεντβέντεφ) διότι δείχνει ότι δεν είμαι εγώ εκτός τόπου και χρόνου αλλά είναι αυτός. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ήταν μια συνάντηση, φιλοφρόνηση, όταν μας υποδέχθηκε η Ρώσικη κυβέρνηση για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τον ρωσικό αγωγό. Πρώτα απ’ όλα, εγώ δεν ήμουν συνεργάτης του Τσίπρα. Εγώ ήμουν πάνω από τον Τσίπρα, ήμουν ιδρυτικό στέλεχος του παλιού Συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί εμένα εκτός πραγματικότητας και εκείνος ήταν. Να λέει γελοιότητες για τον Μεντβέντεφ λες κι εγώ δεν ήξερα τι συμβαίνει στη Ρωσία. Εξευτελιστικά πράγματα» είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Δεν μπορούσαμε να συμπορευτούμε. Είχαμε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Είχαμε βρει κοινό παρονομαστή στο θέμα του ευρώ. Αν ήταν σε ακραία αντίθεση με το πρόγραμμα μας… Θα το προτάξουμε και αν χρειαστεί θα φύγουμε και από το ευρώ. Εγώ επέμενα και έλεγα όχι στα μνημόνια. Με το δημοψήφισμα αναθάρρησα γιατί περίμενα το όχι σε αντίθεση με τον Τσίπρα γιατί περίμενε το ναι. Το έλεγε στις συζητήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μου έλεγε: “Δε βλέπεις τι γίνεται; Θα βγει το ναι, δυστυχώς”. Έτσι έλεγε. Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το ναι για να προχωρήσει στο μνημόνιο και να μην έρθει σε ρήξη με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και με τους δανειστές. Παρόλο ότι βγήκε το όχι, το μετέτρεψε σε ναι. Έκανε μια μεγάλη κωλοτούμπα, μια προδοσία» ανέφερε ακόμη ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action24, τόνισε ότι είναι «γελοιότητα» να μπερδέψει κάποιος τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υποστήριξε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία». Επίσης είπε ότι δεν αποκάλεσε ποτέ τον Μεντβέντεφ «σύντροφο» με τον τρόπο που το εννοεί η ελληνική πολιτική σκηνή.

Είπε επίσης ότι το δίλημμα των εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», και υποστήριξε ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.