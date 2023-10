Λαγκάρντ: Το «ευχαριστώ» στον Στουρνάρα και το σχόλιό της για την ελληνική οικονομία

Σημειώνεται ότι σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με οικοδεσπότη τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα ευχαρίστησε για το θερμό καλωσόρισμα στην Αθήνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Επιπλέον δήλωσε ευτυχής που βρίσκεται στην Ελλάδα για τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Σε μήνυμά της μέσα από το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, σημείωσε πως η Αθήνα έχει αλλάξει θεαματικά τα τελευταία χρόνια. «Είναι μια ζωντανή πόλη, γεμάτη ενέργεια, και αποτελεί απόδειξη ότι μια κατάσταση μπορεί να ανατραπεί.Οι Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες προσπάθειες να ανατρέψουν την κατάσταση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα των κεντρικών τραπεζιτών να επανέλθει βραχυχρόνια ο πληθωρισμός στο 2%.

